Perfekt: Eintracht Frankfurt verpflichtet Mittelfeldspieler Kristijan Jakic

Was sich bereits abgezeichnet hatte, ist jetzt fix: Eintracht Frankfurt verstärkt sich mit Mittelfeldspieler Kristijan Jakic von Dinamo Zagreb. Das gab der Klub am Montagabend bekannt. Der 24-Jährige kommt zunächst auf Leihbasis von dem Europa-League-Teilnehmer an den Main, der Klub von Cheftrainer Oliver Glasner hat aber eine Kaufoption für den Abräumer.

"Kristijan ist ein Spieler, der im defensiven Mittelfeld mit Übersicht und der nötigen Zweikampfhärte überzeugt. Er hat ein gutes Auge und konnte sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickeln", lobt Eintracht-Vorstand Markus Krösche. "In Frankfurt soll dieser Prozess weiter fortgesetzt werden. Wir gewinnen mit ihm einen Spielertypen, den wir in unserem Kader so bislang noch nicht haben."