Perfekt: Ex-Bayern-Star Douglas Costa wechselt zu MLS-Klub LA Galaxy

David Beckham, Zlatan Ibrahimovic oder Steven Gerrard: Auf den Spuren dieser Legenden wandelt nun auch Douglas Costa. Wie der Klub aus Kalifornien am Donnerstag mitteilte, schließt sich der Brasilianer MLS-Klub Los Angeles Galaxy an. Costa war zuletzt von Juventus Turin an Gremio Porto Alegre in seinem Heimatland ausgeliehen worden. Nach dem Abstieg mit Gremio in die brasilianische Serie B kehrt er aber nicht nach Italien zurück, sondern spielt fortan für den Ex-Klub von Beckham und Co., wo er nach einer enttäuschenden Saison für bessere Zeiten sorgen soll.

