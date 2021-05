Perfekt: Ex-Bundesliga-Profi Herzog ist neuer Trainer von Admira Wacker – Wechsel zu Werder vom Tisch

Der frühere Bundesliga -Profi Andreas Herzog ist neuer Trainer des österreichischen Erstligisten FC Admira Wacker Mödling. Der 52-Jährige unterschrieb bei dem Klub aus dem Süden von Wien einen langfristigen Vertrag, teilte Admira am Montag mit. Für den Rekord-Nationalspieler Österreichs mit 103 Einsätzen ist es die erste Trainerstation bei einem Verein. Zuvor war der ehemalige Profi des SV Werder Bremen und des FC Bayern München unter anderem Co-Trainer der Nationalmannschaften Österreichs und der USA sowie zuletzt Chef-Trainer in Israel.

"Mit Andreas Herzog wollen wir der strategischen Neuorientierung der Admira eine klare Richtung geben. Der Fokus wird zukünftig in erster Linie auf Nachwuchs-Arbeit liegen. Dies liegt Andreas Herzog sehr am Herzen. Er selbst hat bei der Admira seine Profifußballkarriere gestartet, ist damit ein direktes Vorbild für viele im Team und deshalb genau der richtige Mann für diese Aufgabe", wird Klub-Präsident Philip Thonhauser auf der Vereinsseite zitiert.

Ein Engagement bei seinem Ex-Klub Werder Bremen, das nach der Entlassung von Florian Kohfeldt und dem kurzen Intermezzo von Trainer-Legende Thomas Schaaf auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter für die kommende Saison in der 2. Bundesliga ist, ist damit vom Tisch. Zuletzt hatte sich Herzog nicht abgeneigt gezeigt, zu den Hanseaten zurückzukehren . " Natürlich wäre das reizvoll. Natürlich würde ich mir Werder zutrauen", hatte der 52-Jährige gegenüber Sport1 gesagt.

Mit der Wahl seines neuen Arbeitgebers ist Herzog aber zufrieden. Der Verein stehe für exzellente Nachwuchsarbeit sowie für Leidenschaft und Energie, sagte Herzog bei seiner Vorstellung. "Genauso wollen wir die spannende Aufgabe in Zukunft angehen: Mit Herz, Freude und Risikobereitschaft, nach vorne ausgerichtet mit dem Visier offen", kündigte er an. Admira hatte unter dem bisherigen Coach Klaus Schmidt als Vorletzter den Verbleib in der Bundesliga geschafft. Der auslaufende Vertrag mit dem 53-Jährigen wurde anschließend nicht verlängert.