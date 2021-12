Perfekt: Ex-Bundesliga-Trainer Nouri übernimmt griechischen Zweitligisten in Doppelfunktion

Der frühere Bundesliga -Trainer Alexander Nouri hat einen neuen Job. Der 42-Jährige übernimmt das Amt als Chefcoach und Technischer Direktor beim griechischen Zweitligisten AO Kavala. Das gab der Verein am Freitagabend bekannt. Nouri, der zuvor Werder Bremen und Hertha BSC betreute, soll helfen, den Kader im kommenden Transferfenster neu aufzustellen.

Kavala ist nach drei Spielen in der Super League 2 (Nord) punktlos und mit einem Torverhältnis von 0:20 Tabellenletzter. Nouri ist bereits der zweite deutsche Trainer, der den Posten beim Klub aus der nordgriechischen Hafenstadt übernimmt. Im Jahr 2008 war Reiner Maurer, inzwischen Co-Trainer beim FC Augsburg, für 14 Partien als Kavala-Trainer aktiv.

Nouri startete seine Trainerlaufbahn in der Jugend des VfB Oldenburg. Im Sommer 2014 wechselte er als Co-Trainer zu Werder Bremen an die Seite des damaligen Chef-Trainers Robin Dutt - auch unter dessen Nachfolger Viktor Skrypnyk blieb der heute 42-Jährige als Assistent aktiv. Im September 2016 übernahm Nouri an der Weser zunächst die Geschickte als Interimstrainer, einen Monat später ernannte ihn der Klub zum Chef-Coach.