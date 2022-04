Perfekt: Ex-Bundesliga-Trainer Thomas Doll unterschreibt bei Persija Jakarta in Indonesien

Thomas Doll setzt seine Karriere in Indonesien fort. Der frühere Bundesliga -Coach übernimmt den Trainer-Posten bei Persija Jakarta. Das gab der Klub am Samstagmorgen offiziell bekannt. Der Vertrag des 56-Jährigen beim indonesischen Erstligisten läuft bis Sommer 2025.

"Es ist für mich eine Ehre, zu einem der großen Teams in Indonesien zu gehen. Ich will Persija auf ein höheres Niveau verhelfen. Ich kann es nicht abwarten, mit dem Training in Jakarta anzufangen", sagte Doll laut offizieller Klub-Mitteilung. Zudem veröffentlichte der Verein ein Video mit einer Grußbotschaft von Doll via Twitter: "Ich kann es nicht abwarten, euch alle in Jakarta zu treffen."