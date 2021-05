Perfekt: Ex-Hannover-Trainer Daniel Stendel heuert bei Frankreich-Zweitligist Nancy an

Daniel Stendel setzt seine berufliche "Europa-Reise" fort. Der frühere Trainer von Hannover 96 übernimmt nach Stationen in England (bei Zweitligist Barnsley) und in Schottland (Hearts of Midlothian) zur neuen Saison den französischen Verein AS Nancy Lorraine, der in der gerade abgelaufenen Spielzeit Tabellenachter der zweitklassigen Ligue 2 wurde. Das gab der Verein aus Lothringen unweit der deutschen Grenze am Donnerstag bekannt. Anzeige

Der 47-Jährige unterschrieb in Nancy einen Vertrag über zwei Jahre bis zum 30. Juni 2023. "Ich kann es kaum erwarten, diese neue Herausforderung in Frankreich anzunehmen", erklärte Stendel nach seiner Unterschrift. "Ich möchte als ehemaliger Stürmer meine Philosophie, die auf Angriffsspiel basiert, hier umsetzen. Ich möchte auch meine Erfahrung in Deutschland, England und Schottland nutzen, um diesen großartigen Verein zum weiteren Erfolg zu führen."