Perfekt: FC Augsburg verpflichtet Andi Zeqiri - Stürmer kommt auf Leihbasis

Der in der Bundesliga nach drei Spieltagen noch sieglose Tabellenvorletzte FC Augsburg hat sich auf der Zielgeraden der Wechselperiode mit Andi Zeqiri verstärkt. Wie der Klub am Montag mitteilte, wird der Stürmer bis zum Saisonende vom englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion ausgeliehen. Der 22-Jährige, der in der Jugend auch schon für Juventus Turin auflief, war im Oktober 2020 für eine Ablöse in Höhe von vier Millionen Euro von Lausanne-Sport nach England gewechselt. In Brighton brachte er es seitdem auf 13 Pflichtspiele und ein Tor.

