Perfekt: Fürth-Trainer Stefan Leitl wechselt zu Hannover 96 – Vertrag bis 2025

Die Mission Wiederaufstieg muss bei Greuther Fürth ohne den Trainer stattfinden. Stefan Leitl wechselt vom Bundesliga-Absteiger zu Hannover 96. Das teilte 96 am Sonntag mit. Bei den Niedersachsen, die den Klassenerhalt in der 2. Liga gesichert haben, beerbt der 44-Jährige nach der Saison Christoph Dabrowski und unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Den zweifachen Deutschen Meister soll Leitl zumindest mittelfristig wieder in die Bundesliga führen.

