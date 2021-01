Perfekt gestylte Fußball-Profis trotz Lockdown: Friseur-Verband appelliert an DFB

Einfach mal schnell zum Friseur gehen? In Zeiten des Corona-Lockdowns in Deutschland unmöglich. Die Salons müssen noch bis mindestens Ende des Monats schließen, rund 80.000 sind seit dem 16. Dezember betroffen. Vielen Menschen sieht man den Verzicht auf einen Friseur-Besuchs auch an - den meisten Fußball-Profis in der Bundesliga allerdings nicht. Und genau das kritisiert der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks nun. In einem offenen Brief haben Verbandspräsident Harald Esser und Hauptgeschäftsführer Jörg Müller an DFB-Präsident Fritz Keller appelliert, Solidarität zu zeigen. Schließlich sei das Erbringen von Friseur-Dienstleistungen unter Androhung von hohen Bußgeldern seit vier Wochen verboten.

