Perfekt: Gosens-Klub Atalanta Bergamo verlängert mit Erfolgstrainer Gian Piero Gasperini

Der Klub sicherte sich zudem die Option, den Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2025 zu verlängern. "Der neue Vertrag zeigt, wie sehr wir an Gian Piero Gasperini glauben und wie er an Atalanta glaubt", sagte Percassi. Der Erfolgstrainer selbst erklärte nach dem deutlichen Heimerfolg am Dienstagabend, dass er "schon eine Weile" mit den Verantwortlichen in Gesprächen über eine Ausweitung des Kontrakts gesteckt habe. "Der Vertrag lag mir schon länger vor. Heute Morgen habe ich ihn unterschrieben", sagte Gasperini.