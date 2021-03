Perfekt: Gremio Porto Alegre holt Ex-Bayern-Profi Rafinha zurück nach Brasilien

Der Wechsel von Rafinha zurück in seine Heimat Brasilien ist perfekt. Der 35-jährige Verteidiger schließt sich mit sofortiger Wirkung Gremio Porto Alegre an. Wie der Klub am Montag bekanntgab, unterschreibt der frühere Bundesliga-Profi einen Vertrag bis Jahresende. Rafinha stand aber nicht nur in Verhandlungen mit dem Verein aus dem Süden Brasiliens.

Der 35-Jährige, der von 2011 bis 2019 für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München gespielt hatte und zuvor lange Jahre für Schalke 04 aktiv war, führte auch Gespräche mit seinem Ex-Klub Flamengo Rio de Janeiro. Dieser war aber offiziell aus den Verhandlungen ausgestiegen. Von 2019 bis 2020 stand Rafinha bei Flamengo unter Vertrag, wechselte im August letzten Jahres zu Olympiakos Piräus. Den Vertrag mit dem griechischen Erstligisten löste der Abwehrspieler im Februar auf.