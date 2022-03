Perfekt: Hamburger SV verpflichtet Leihgabe Miro Muheim fest – Vertrag bis 2025

Muheim hatte sich im Lauf der Spielzeit zum Stammspieler des Zweitligisten entwickelt. Der 18-malige U-Nationalspieler der Schweiz, der in der Jugend unter anderem für den FC Zürich und den FC Chelsea spielte, kam in dieser Saison auf 19 Pflichtspiele für den HSV, in denen ihm eine Vorlage gelang. "Die offensive und mutige Spielweise kommt mir absolut entgegen und in der Zukunft möchte ich mich in diesem und im defensiven Bereich noch weiter verbessern. Die Basis dafür ist hier in unserem jungen Team perfekt, mit den Jungs will ich meine persönlichen und unsere gemeinsamen Ziele erreichen", erklärt Muheim seine Entscheidung für den aktuellen Tabellen-Sechsten des deutschen Unterhauses.