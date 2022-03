Perfekt: Hamburger SV verpflichtet Vuskovic fest – HSV-Boss Boldt lobt "starke Entwicklung"

Mario Vuskovic bleibt dem Hamburger SV auch über die aktuelle Saison hinaus erhalten. Am Dienstagmittag vermeldete der HSV die feste Verpflichtung des 20-Jährigen. Der Abwehrspieler war zunächst per Leihe vor der Serie von Hajduk Split zum Zweitliga-Klub aus dem Norden gekommen. Jetzt hat Vuskovic nach Vereinsangaben einen Kontrakt bis Sommer 2025 unterschrieben.

"Mario hat in den vergangenen Monaten eine starke Entwicklung genommen. Er hat sich trotz seines jungen Alters und der Tatsache, dass er erstmals fernab seiner Heimat spielt und lebt, im Eiltempo zu einem sehr wichtigen Bestandteil und Stammspieler unseres Teams entwickelt", sagte HSV-Boss Jonas Boldt in einer offiziellen Mitteilung: "Dementsprechend froh sind wir, dass wir unsere gemeinsame Zusammenarbeit fortsetzen. Auch Mario wollte seinen Weg unbedingt hier beim HSV weitergehen. Wir wollen und werden ihn auf diesem weiterhin bestmöglich unterstützen und sehen in seiner sportlichen Entwicklung noch viel Potenzial."