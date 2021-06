Perfekt: Holland-Star Memphis Depay wechselt zum FC Barcelona – Vertrag bis 2023

Depay spielt aktuell eine durchwachsene EM für die niederländische Nationalmannschaft. Im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich (2:0) erzielte der Stürmer zwar den Führungstreffer, muss aber mit Kritik in seiner Heimat klar kommen. Vor allem Angreifer Depay müsse sich verbessern, ist der Tenor in den niederländischen Zeitungen. Bondscoach Frank de Boer macht sich allerdings keine Sorgen um seinen Stürmer. "Lasst uns einfach davon ausgehen, dass Memphis sich weiter steigern wird. Dass er in den kommenden Spielen, wenn es echt um etwas geht, der entscheidende Mann sein wird", sagte de Boer der Zeitung De Telegraaf. "Ich habe da vollstes Vertrauen drin."

Im Verein lief es dagegen zuletzt deutlich besser: Für Olympique Lyon erzielte der Holland-Star in insgesamt 40 Pflichtspielen in dieser Saison 22 Treffer. Insgesamt kann sich die Zeit von Depay bei Lyon durchaus sehen lassen: Von 2017 bis diesen Sommer war der Schlüsselspieler des Frankreich-Klubs in 178 Partien an insgesamt 131 Treffern (76 Tore, 55 Vorlagen) beteiligt.