Perfekt: HSV verpflichtet Jonas Meffert von Holstein Kiel - Vertrag über drei Jahre

Zweitligist Hamburger SV hat Jonas Meffert vom Liga-Rivalen Holstein Kiel verpflichtet. Der Zweitliga-Klub bestätigte den Transfer des 26-jährigen Mittelfeldspielers am Montag. Wie der HSV in einer offiziellen Mitteilung bekanntgab, erhält Meffert einen Vertrag über drei Jahre. Jüngsten Medienberichten zufolge soll der Defensivakteur rund 500.000 Euro kosten.

"Jonas ist ein zuverlässiger, laufstarker Spieler, der seine strategischen Fähigkeiten im Mittelfeld einzusetzen weiß. Er ist immer anspielbar, will den Ball haben und versteckt sich nicht. Seine gewisse Ruhe am Ball und die Abgeklärtheit auf dem Platz werden unserem Mittelfeld und der Mannschaft gut tun, sagt Sportdirektor Michael Mutzel. Vorstand Jonas Boldt ergänzt: „Ich habe Jonas Entwicklung in jungen Jahren sehr intensiv begleitet und trotz der unterschiedlichen Stationen haben wir uns nie aus den Augen verloren. Ich freue mich sehr, dass er sich insbesondere in Sachen Persönlichkeit weiterentwickelt hat. Er befindet sich im besten Fußballeralter."