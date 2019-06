Perfekt! HSV verpflichtet Sonny Kittel vom FC Ingolstadt: "Ein super Gefühl"

"Wir freuen uns sehr, mit Sonny einen sehr begehrten Spieler ablösefrei langfristig an uns binden zu können. Ich persönlich verfolge ihn schon seit der U15. Er wird nicht nur aufgrund seiner Erfahrung in der Liga, sondern auch wegen seiner technischen Fähigkeiten, seiner Torgefahr, seines Spielwitzes und seiner offensiven Flexibilität eine enorme Bereicherung für uns sein", wird HSV-Sportvorstand Jonas Boldt in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Der 26-jährige absolvierte am Montag seinen Medizincheck im UKE Athleticum. "Ich freue mich riesig, dass der Wechsel geklappt hat und ich nun bei einem so großen Klub unter Vertrag stehe. Dieter Hecking und Jonas Boldt haben mir seit dem ersten gemeinsamen Gespräch ein super Gefühl gegeben, dass ich hier richtig aufgehoben bin und der HSV der richtige Schritt für mich ist", erklärte Neuzugang Kittel.

Kittel ist der sechste Neuzugang nach Lukas Hinterseer, Jan Gyamerah (beide VfL Bochum), David Kinsombi (Holstein Kiel), Jeremy Dudziak (FC St. Pauli) und Torhüter Daniel Heuer Fernandes (Darmstadt 98). Weitere neue Spieler sollen folgen, etliche Profis müssen aber noch gehen. Ein anderer soll noch kommen: Mittelfeld-Talent Adrian Fein vom FC Bayern München!

Saisonstart am 26. Juli

Die ersten beiden Trainingseinheiten mit dem neuen Trainer stehen am Mittwoch auf dem Programm. Um 10 Uhr sowie 15.30 Uhr erwartet Hecking seine Spieler zu den ersten Einheiten. Am 29. Juni steht beim TSV Buchholz das erste Testspiel an. Ins Trainingslager nach Kitzbühel geht´s vom 8. bis 14. Juli. Die Saison startet am 26. Juli.