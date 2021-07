Perfekt: Italien-Keeper Gianluigi Donnarumma wechselt von Milan zu Paris Saint-Germain

Gianluigi Donnarumma wechselt zu Paris Saint-Germain. Wie der französische Spitzenklub am Mittwoch bekanntgab, unterschreibt der 22-jährige Keeper der italienischen Nationalmannschaft bei PSG einen Fünfjahresvertrag. Donnarumma kommt ablösefrei nach Paris, nachdem er seinen auslaufenden Vertrag beim AC Mailand nicht verlängert hatte. An dem Keeper des Europameisters sollen zuletzt auch andere Top-Klubs wie Juventus Turin, der FC Barcelona und Tottenham Hotspur interessiert gewesen sein.

Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichteten, soll der Schlussmann in den kommenden fünf Jahren bis zu 60 Millionen Euro verdienen. Bei PSG hatte in der abgelaufenen Saison der 34 Jahre alte Keylor Navas aus Costa Rica den Stammplatz zwischen den Pfosten. Der Vertrag der bisherigen Nummer eins läuft noch bis Ende Juni 2024. "Ich freue mich sehr, Teil dieses großartigen Klubs zu sein", erklärte Donnarumma in der offiziellen Transfer-Meldung. "Ich fühle mich bereit, diese neue Herausforderung anzunehmen und hier weiter zu wachsen."