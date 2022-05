Perfekt: Nationalspieler Karim Adeyemi wechselt von RB Salzburg zu Borussia Dortmund

Der Transfer von Karim Adeyemi zu Borussia Dortmund ist perfekt. Wie der BVB am Dienstag bekanntgab, wechselt der deutsche Nationalspieler nach Ablauf der aktuellen Saison zum Revierklub. Das 20 Jahre alte Offensiv-Talent kommt vom österreichischen Top-Klub RB Salzburg und unterschreibt in Dortmund einen Vertrag bis Sommer 2027. Zuvor hatte der börsennotierte BVB in einer Ad-hoc-Mitteilung auch eine grundsätzliche Einigung mit Manchester City über einen Transfer von Torjäger Erling Haaland vermeldet.

