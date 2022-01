Perfekt: Kingsley Coman verlängert Vertrag beim FC Bayern bis 2027

Was sich zuletzt bereits angedeutet hatte, ist jetzt perfekt: Kingsley Coman hat seinen Vertrag beim FC Bayern München vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Das geben die Münchener am Mittwoch bekannt. Das ursprüngliche Arbeitspapier des Franzosen beim deutschen Rekordmeister lief noch bis Ende Juni 2023. Coman wechselte im Sommer 2015 zunächst auf Leihbasis zum FC Bayern. Zwei Jahre später verpflichteten die Münchener den Franzosen für 21 Millionen Euro. Er kam in insgesamt 217 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte dabei 46 Tore und gab 52 Vorlagen. Der 25-Jährige verpasste aber zuletzt bereits viele Spiele aufgrund einer Verletzung.

