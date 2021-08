Perfekt: Lewis Holtby wechselt zu Holstein Kiel - Vertrag bis 2023

"Mit Lewis Holtby konnten wir einen international erfahrenen Mann für die Achter-/Zehner-Position verpflichten“, lautet die Erklärung des Geschäftsführers Sport der Störche, Uwe Stöver. In der entsprechenden Vereinsmeldung gab Stöver auch an, was man sich in Kiel von dem dreifachen A-Nationalspieler verspricht. Holtby sei ein Spieler, "dem wir zutrauen, schnell Verantwortung zu übernehmen und der unserem Auftreten auf dem Platz mehr Struktur und Ordnung verleihen soll."