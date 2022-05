Perfekt: Manuel Neuer verlängert beim FC Bayern München bis 2024

Jetzt ist es auch offiziell: Kapitän Manuel Neuer hat seinen Vertrag beim FC Bayern München vorzeitig bis zum 2024verlängert. Das gaben die Münchener am Montag bekannt. Der ursprüngliche Vertrag des deutschen Nationaltorhüters beim Rekordmeister lief noch bis Ende Juni 2023. Neuer war 2011 von Schalke 04 zum Rekordmeister gewechselt und gewann unter anderem neunmal die Meisterschaft und zweimal die Champions League.

"Manuel Neuer ist der beste Torwart der Welt und setzt seit Jahren international Maßstäbe. Es ist eine enorme Leistung, über so einen langen Zeitraum so konstant Weltklasse abzurufen", lobte Vorstandschef Oliver Kahn: "Wir sind sehr glücklich, seinen Vertrag verlängert zu haben. Manuel ist eine der prägenden Figuren in der Geschichte des FC Bayern."