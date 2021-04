Offiziell: Julian Nagelsmann wird Trainer beim FC Bayern - Hansi Flick erhält Freigabe

Flick, dessen Abgang wohl vor allem von Meinungsverschiedenheiten über die Transfer-Politik bei den Münchnern forciert worden war, hinterlässt Nagelsmann große Fußstapfen. Sechs Titeln in der vergangenen Saison folgt in dieser Spielzeit wohl eine weitere Meisterschaft. Zudem galt der Trainer innerhalb der Mannschaft als äußerst beliebt. Nagelsmann ist derweil eines der größten Trainer-Talente Europas. In der vergangenen Saison führte er die Leipziger, für die er seit 2016 tätig ist, ins Halbfinale der Champions League. Einen Titel im Profibereich fuhr er mit RB oder auf seiner vorherigen Station TSG Hoffenheim allerdings nicht ein.