Perfekt! Nico Hülkenberg kehrt in die Formel 1 zurück - Deutscher übernimmt Racing-Point-Cockpit

Blitz-Comeback für Nico Hülkenberg! Der deutsche Rennfahrer sitzt schon am Freitag wieder in einem Formel-1-Auto. Wie er gegenüber RTL bestätigte und am Vormittag auch vom Rennstall offiziell gemacht wurde, wird der 32-Jährige beim Rennen in Silverstone an diesem Wochenende Sergio Perez im Racing Point vertreten. Der Mexikaner war am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden und fällt damit für den Großen Preis aus - und wird aller Voraussicht nach auch in der nächsten Woche beim zweiten WM-Lauf auf dem traditionsreichen Circuit nicht fahren können.