Perfekt: Pal Dardai bleibt Trainer bei Hertha BSC 

Hertha BSC setzt auch in der kommenden Saison auf bewährtes Personal. Wie der Bundesligist am Sonntag auf der digitalen Mitgliederversammlung verkündete, wird Trainer Pal Dardai seine leitende Funktion unter dem neuen Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic behalten. Damit beendet der Hauptstadtklub die wochenlangen Spekulationen über den Ex-Profi, der Hertha in einem turbulenten Saisonendspurt letztlich souverän zum Klassenerhalt geführt hatte. Die Personalie wurde von Geschäftsführer Carsten Schmidt am Sonntag bestätigt.

Bobic hatte zuvor in einem Interview mit der Welt am Sonntag verkündet, dass es über die Personalien Pal Dardai und Sportdirektor Arne Friedrich bald Klarheit geben werde. "Ich habe intern meine Meinung kommuniziert", so der Rückkehrer, der bereits von 2003 bis 2005 für Hertha aktiv war - damals gemeinsam mit Dardai und Friedrich. "Da wird es schon zeitnah eine Entscheidung geben." Vorige Woche hatte Dardai Gespräche über seine Zukunft angekündigt, dabei gehe es darum, ob er weiter als Cheftrainer arbeite oder in seine Funktion als U16-Coach zurückkehre. "Ich kann nur eins sagen: Mein Job bei Hertha ist gesichert, wenn ich nicht mit dem Union-Trikot über den Ku'damm laufe", so Dardai, der schon zwischen 2015 und 2019 als Hertha-Coach fungierte und der seine zweite Amtszeit nun verlängern kann. Der Vertrag läuft bis 2022, war allerdings Medienberichten zufolge an Klauseln gebunden.