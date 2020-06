Perfekt: Red Bull Salzburg sichert sich vorzeitig Meistertitel in Österreich

Red Bull Salzburg hat sich in der österreichischen Bundesliga den siebten Meistertitel in Serie gesichert. Die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch siegte am Sonntag gegen den TSV Hartberg 3:0 (1:0) und ist damit zwei Spieltage vor Schluss nicht mehr einzuholen. Der bis dato erste Verfolger Linzer ASK verlor beim Wolfsberger AC 0:1.