Perfekt: Stürmer-Routinier Nils Petersen verlängert Vertrag beim SC Freiburg

Der SC Freiburg und Routinier Nils Petersen gehen auch über das Saisonende hinaus gemeinsame Wege. Wie der Sport-Club am Freitag mitteilte, wurde der Vertrag des 33 Jahre alten Angreifers verlängert. "Wir haben Nils bewusst alle Zeit gegeben, damit er für sich eine gute Entscheidung treffen kann. Jetzt freuen wir uns sehr über die Verlängerung dieser so erfolgreichen und besonderen Zusammenarbeit“, wird Freiburg-Vorstand Jochen Saier in der Klub-Mitteilung zitiert.

