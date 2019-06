Perfekt: SC DHfK Leipzig verpflichtet Marko Mamic

Der 25-Jährige erhält einen Dreijahresvertrag. Zuletzt trug er das Trikot des polnischen Meisters Vive Kielce. Mit diesem Team startete er am vergangenen Wochenende auch beim Final Four um die Champions League in Köln und belegte den vierten Platz. „Ich habe mich für Leipzig entschieden, weil ich in der Bundesliga spielen möchte. Der SC DHfK Leipzig ist ein gut strukturierter Club mit großen Ambitionen“, so der 2,03 Meter große Mamic.