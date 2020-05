Perfekt: Schweizer Fußball-Ligen setzen Saison am 19. Juni fort - Liga-Aufstockung abgelehnt

Der Spielbetrieb in den zwei höchsten Fußball-Ligen der Schweiz wird ab dem 19. Juni wieder aufgenommen. Vorausgegangen war eine Entscheidung des Bundesrats, nach der die Durchführung von Sportveranstaltungen mit bis zu 300 Personen wieder erlaubt sei. Eine finale Entscheidung über die Fortsetzung der Saison trafen die zwanzig Klubs der Swiss Football League (SFL) am Freitag in einer außerordentlichen Generalversammlung.

Klubs lehnen Aufstockung ab

Nach drei Geisterspieltagen in der Bundesliga rollt auch in anderen europäischen Ligen wieder der Ball. In Estland und Tschechien wird schon gespielt, für Toni Kroos und Lionel Messi soll es in Spanien ebenfalls bald weitergehen. Die Premier League will wieder am 17. Juni in die Serie starten. Andere Länder hingegen haben ihre Saison vorzeitig abgebrochen.