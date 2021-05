Perfekt: Sergio Agüero wechselt zum FC Barcelona – Ex-ManCity-Star kommt ablösefrei

Zwei Tage nach seinem letzten Spiel für Manchester City hat Sergio Agüero die Weichen für seine Zukunft gestellt. Der argentinische Stürmerstar wechselt ablösefrei vom englischen Meister zum FC Barcelona. Beim Verein seines Landsmanns Lionel Messi unterschrieb Agüero einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Seine Ausstiegsklausel wurde auf 100 Millionen Euro festgelegt. Der Transfer wurde am Montag offiziell bestätigt. Anzeige

Noch am Samstag hatte Agüero mit den Citizens das Finale der Champions League mit 0:1 verloren, der 32-Jährige war in der Schlussphase der Partie eingewechselt worden. Es war das letzte von insgesamt 390 Spielen im Dress der Engländer, für die er in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 260 Mal treffen konnte. Sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert.

ManCity-Trainer Pep Guardiola hatte den bevorstehenden Wechsel nach Katalonien bereits vor dem Endspiel der Königsklasse vorweg genommen. "Wir lieben ihn so sehr. Er ist eine besondere Person für uns", schwärmte Guardiola mit zittriger Stimme vom Argentinier: "Er ist so toll, so toll." Außerdem sagte Pep: "Vielleicht enthülle ich ein Geheimnis: Vielleicht ist er kurz davor, einen Deal mit dem Verein meines Herzens zu vereinbaren – mit dem FC Barcelona. Er wird neben dem besten Spieler aller Zeiten spielen, Messi."