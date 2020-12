Perfekt: Toto Wolff bleibt für drei weitere Jahre Mercedes-Teamchef - Ineos-Konzern steigt ein

Toto Wolff bleibt für drei weitere Jahre Teamchef des Formel-1-Rennstalls von Mercedes. Zudem verkündete das Weltmeister-Team am Freitag den Einstieg des britischen Chemiekonzerns Ineos als dritter Teilhaber neben Daimler und dem Österreicher Wolff. "Dieses Team ist wie eine Familie für mich", sagte Wolff laut einer Mitteilung. Der 48 Jahre alte Geschäftsführer stockt seine Beteiligung an dem Rennstall auf. Daimler reduziert im Gegenzug die Höhe seiner Anteile, so dass Ineos künftig mit den anderen beiden Partnern gleichwertiger Teilhaber ist.

