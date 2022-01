Leihe plus Kaufoption perfekt: Adama Traoré kehrt aus der Premier League zum FC Barcelona zurück

Der FC Barcelona holt Adama Traoré zurück. Der frühere Jugendspieler der Katalanen wechselt nach über sechs Jahren in England per Leihe bis Saisonende mit Kaufoption von Premier-League-Verein Wolverhampton Wanderers zum spanischen Top-Klub. Barca bestätigte am Samstag den Transfer des achtmaligen spanischen Nationalspielers, dessen Gehalt der La-Liga-Klub komplett übernimmt. Laut übereinstimmenden Medienberichten liegt die Höhe der Kaufoption für den Offensivspieler bei 35 Millionen Euro.

Anzeige