Perfekt: Union Berlin leiht Timo Baumgartl von PSV Eindhoven aus

Nächster Neuzugang für den 1. FC Union Berlin: Wie die Eisernen am Donnerstag bestätigten, wechselt Innenverteidiger Timo Baumgartl für ein Jahr auf Leihbasis vom niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven zu den Köpenickern. Der Verteidiger teilte seine Vorfreude auf seine neue Aufgabe. "Ich freue mich, zurück in der Bundesliga zu sein und schon bald im Stadion An der Alten Försterei auflaufen zu können", wird der 25-Jährige auf der Vereinsseite zitiert. Zudem sprach er über seine Ziele mit den Berlinern. "Ich möchte gerne zu Unions positiver Entwicklung beitragen und mich gemeinsam mit meinem neuen Team in der Bundesliga etablieren, aber auch in der Conference League und im Pokal eine gute Rolle spielen“.

Anzeige