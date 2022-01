Perfekt: VfL Bochum verpflichtet Jürgen Locadia ablösefrei aus der Premier League 

Der VfL Bochum legt in der Offensive nach. Der Bundesliga-Klub aus dem Westen verpflichtet Jürgen Locadia mit sofortiger Wirkung. Der englische Verein Brighton & Hove Albion aus der Premier League lässt den 28-Jährigen ablösefrei zurück in Richtung Deutschland ziehen. Beim Revierklub unterzeichnet der 28 Jahre alte Niederländer nach Klub-Angaben einen Vertrag bis Ende Juni 2022. Locadia erhält an der Castroper Straße die Rückennummer 19.

