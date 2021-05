Perfekt: Wolfsburgs Weghorst darf mit zur EM!

Es hatte sich angekündigt, nun ist es perfekt: Wout Weghorst, Top-Torjäger des VfL Wolfsburg, darf mit zur EM. Bondscoach Frank de Boer berief den 28-Jährigen am Mittwoch in sein 26 Spieler umfassendes Aufgebot - als einzigen Bundesliga-Profi. Nicht bei der paneuropäischen EM vom 11. Juni bis 11. Juli dabei ist der Mainzer Jeremiah St. Juste. Der 24 Jahre alte Verteidiger hatte überraschend den Sprung in das 34 Profis umfassende vorläufige Aufgebot geschafft, gehörte nun aber zu den acht Spielern, die von de Boer noch gestrichen wurden. Anzeige Am Freitag kommt der Kader nach einem freien Donnerstag in Zeist zusammen, am Samstag geht es für das Oranje-Team für rund eine Woche ins Trainingslager nach Portugal. Die Niederlande treffen in der EM-Vorrunde in Amsterdam auf die Ukraine, Nord-Mazedonien und Österreich.

Für die Nichtnominierung Weghorsts hatte de Boer noch im März viel Kritik einstecken müssen. Er hatte den Verzicht auf den VfLer damit begründet, dass die Planstelle Mittelstürmer mit Luuk de Jong (FC Sevilla) besetzt sei. Dass der drittbeste Torjäger der Wolfsburger Bundesliga-Geschichte sehr lange keine Chance in der Elftal bekam (sein letztes von vier Länderspielen machte er im November 2019), hatte bei dem 28-Jährigen für Frust gesorgt. „Das ganze Thema ist sehr enttäuschend, aber was soll ich da noch zu sagen“, so Weghorst im März, nachdem ihn de Boer telefonisch über seine erneute Nicht-Nominierung informiert hatte. Vor zweieinhalb Wochen dann die Kehrtwende - de Boer kündigte in der TV-Sendung „Goedemorgen Eredivisie“ an, dass Weghorst wohl doch dabei sein wird. Denn: "Es ist erstaunlich, was er in dieser Saison zeigt und auch in der letzten Saison gezeigt hat.“ Anschließend berief er Weghorst in den zunächst vorläufigen Kader, aus dem er am MIttwoch noch acht Spieler streichen musste.