Perfekt: Werder Bremen stattet Routinier Christian Groß mit einem neuen Vertrag aus

Werder Bremen und Christian Groß gehen gemeinsam in die kommende Saison. Der 32-Jährige verlängert seinen zum Ende der Spielzeit auslaufenden Vertrag an der Weser vorzeitig. Das gab der Zweitligist am Dienstagmorgen bekannt. Über die Dauer des neuen Kontraktes machte der Klub zunächst keine Angaben.

"Grosso ist auf und neben dem Platz eine feste Säule in der Mannschaft geworden, der mit seiner Erfahrung vor allem für jüngere Spieler ein Orientierungspunkt ist. Für ihn war es in den letzten Wochen keine einfache Situation durch die Verletzung. Wir möchten ihm mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung auch ein Stück Sicherheit geben, damit er sich voll und ganz auf seinen Reha-Prozess konzentrieren kann und gestärkt auf den Platz zurückkehrt", wird Werder-Geschäftsführer Frank Baumann in der offiziellen Mitteilung zitiert.