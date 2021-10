Perfekt: Werder Bremen verlängert Vertrag mit Mittelfeld-Überraschung Niklas Schmidt

"Wir freuen uns, dass sich Niklas entschieden hat, auch in der Zukunft das Trikot des SV Werder Bremen zu tragen. Er hat sich durch starke Trainingsleistungen während der Vorbereitung wieder in den Fokus gespielt, seine Chance bei den Profis genutzt und sich in den vergangenen Monaten zu einer festen Größe im Team entwickelt", wird Werder-Geschäftsführer Frank Baumann in einer offiziellen Mitteilung zitiert.