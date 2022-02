Perfekt: Ex-Bayern-Profi Xherdan Shaqiri wechselt von Olympique Lyon in die USA zu Chicago Fire

Der frühere Bundesliga-Profi Xherdan Shaqiri wechselt von Olympique Lyon in die USA zu Chicago Fire. Der amerikanische Verein kündigte den Transfer am Mittwochabend in einem Twitter-Video an. Der Schweizer Nationalspieler erhält beim MLS-Klub einen Vertrag bis zur Saison 2024. Chicago soll laut Medienberichten acht Millionen Dollar an Lyon bezahlen, um den Schweizer Nationalspieler aus seinem bis Sommer 2024 gültigen Vertrag herauszukaufen

