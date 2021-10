Perfekter Abschied vom Leistungssport: Felix Rüger gewinnt Leipziger Halbmarathon

Leipzig. So sieht das perfekte Karriereende aus: DHfK-Läufer Felix Rüdiger hat am Sonntag seinen letzten Wettkampf als Leistungssportler bestritten - und gewonnen. Bei der siebten Auflage des Leipziger Halbmarathons gab der 25-Jährige noch mal Vollgas und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Nach 68:30 Minuten wurde der Lehramtsstudent am Völkerschlachtdenkmal als Sieger gefeiert. Im Februar beginnt für den Gymnasiallehrer (Sport/Geschichte) der berufliche Alltag.

Anzeige