Starker Auftakt in neue Europa-League-Saison: Bayer Leverkusen demontiert OGC Nizza

Perfekter Start für Bayer Leverkusen in die neue Europa-League-Saison. Der Viertelfinalist der vergangenen Spielzeit hat sich am Donnerstagabend in der heimischen BayArena, in der keine Fans zugelassen waren, deutlich mit 6:2 (2:1) gegen den französischen Erstligisten OGC Nizza durchgesetzt. Nadiem Amiri (11. Minute), Lucas Alario (16.), Moussa Diaby (61.) sowie Karim Bellarabi per Doppelpack kurz nach dessen Einwechslung (79., 83.) und der ebenfalls eingewechselte Florian Wirtz (87.) erzielten die Tore für die Werkself, die gegen die schwachen Franzosen vor allem in der zweiten Halbzeit nicht wirklich gefordert war. Der von Patrick Viera trainierte Tabellenvierte aus Frankreich, für den Amine Gouiri (31.) und Alexis Claude-Maurice (90.) trafen, gilt neben Slavia Prag als stärkster Gegner der Gruppe, die Israels Pokalsieger Hapoel Beer'Sheva komplettiert.