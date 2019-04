Perfekter Saisonstart auf der Neuen Bult

Pommes gehen immer. Nicht nur im Freibad, auch auf der Bult. Die Schwestern Mia (8) und Emma (5) mümmeln genüsslich an den frittierten Kartoffelsticks, während sie selber auf der Picknickdecke in der Sonne braten. Mama Irena Perl begnügt sich mit Bratwurst, ihr Blick wandert hoffnungsvoll zum Geläuf, dann zum Tippschein. Wieder nichts, nur Nieten heute beim Wetten. Aber Perl nimmt es sportlich. Sie genießt die paar Stunden auf der Pferderennbahn mit ihrem Nachwuchs. „Wir sind öfter hier. Das Gesamtpaket stimmt einfach“, sagt sie. „Wir haben hier immer ganz viel Spaß, können basteln oder uns schminken lassen“, sagt Tochter Mia. Nur für zwei, drei Stunden haben sie am Ostermontag Zeit, dann müssen sie schon wieder weiter. Wie die drei kamen viele der Besucher über den Tag verteilt, etliche auch schon in der ungewohnten Frühe. Der Renntag begann schon um 10.30 Uhr, der Start des ersten Rennens erfolgte um 11 Uhr. „Es war ein Versuch, ob das angenommen wird“, erklärt Bult-Chef Gregor Baum. Weil der Rennverein Geld mit den Übertragungen der Rennen nach Frankreich verdienen kann, wurde diesmal schon so früh gestartet. „Grundsätzlich ist das angenommen worden“, findet Baum. „Die Leute bleiben dann ja auch länger.“ Es ist kurz vorm neunten Rennen, „und die Besucher sind immer noch da“. Der Rennvereinspräsident hatte extrem tiefgestapelt und mit nur 5000 Besuchern gerechnet. Tatsächlich sind es gestern 9700 gewesen. „Wir sind überrascht, dass es so viele sind“, sagt Baum.

Kein Verkehrschaos

Ein Verkehrschaos blieb trotz einer gesperrten Autobahnausfahrt aus. Nur an den Kassenhäuschen vorm Eingang bildete sich kurzzeitig eine kleine Schlange. Aber die Besucher zeigten Geduld. Schließlich erwartete sie ein chilliger Renntag bei perfekten Bedingungen. Sonne satt, mehr als 20 Grad Lufttemperatur, dazu ein leichter, angenehmer Wind. Die Galoppfans genossen Picknick, Wein, Prosecco oder Bier – und vertrieben sich die Zeit mit Zocken. Die meisten blieben bis zum Schluss – und hatten dann immer noch den halben Nachmittag für weiteren Freizeitspaß.

Nächster Renntag am 1. Mai

„Wir werden am Pfingstmontagrenntag noch einmal so früh anfangen“, kündigt Baum an. Dann gibt es sogar elf statt neun Rennen, der Renntag geht auf Wunsch des Hauptsponsors Volksbank bis in den späten Nachmittag hinein. Der nächste Renntag steht schon am 1. Mai an. Beim 96-Renntag wird es aller Voraussicht und Erfahrung nach dann richtig voll.