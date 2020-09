Perfekter Start: TuS Davenstedt gewinnt "ekliges Spiel" bei Can Mozaik deutlich 

„Ich habe selten so ein ekliges Spiel gesehen“, sagt Davenstedts Teammanager Thomas Scheer. Der TuS hat beim Aufsteiger Can Mozaik zwar mit 3:0 gewonnen. Scheer störte sich aber an der Spielweise des Gegners: „Die haben auf und neben dem Platz viel Hektik reingebracht. Hochachtung vor meiner Mannschaft, dass wir hier so deutlich gewonnen haben.“

Spielerisch war Can Mozaik dem Gast in allen Belangen unterlegen. „Heute haben wir ordentlich Leergeld gezahlt. Das Ergebnis ist auch in der Höhe völlig verdient“, meint Mozaik-Trainer Sevkan Bulut. Die Tore für Davenstedt erzielten Nico Tsitouridis (9.), Paul Lange (47.) und Fabian Pietler (69.).