Perfektes Trainer-Debüt: Rugby Club Leipzig gewinnt gegen List

Leipzig. Endlich startete am Samstag die Bundesliga-Rückrunde für den Rugby Club Leipzig. Und 321 Zuschauer erfreuten sich an der familiären Atmosphäre in Stahmeln, am selbst gebackenen Kuchen, am herrlichen Wetter, am drangvollen Angriffsspiel der Sachsen und am souveränen 41:15-Erfolg der Gastgeber gegen Germania List. Dies bedeutete zugleich Revanche für die Hinspielpleite in Hannover.

