Perfektes Wochenende für Exa Icefighters Leipzig

Start mit Überzahltreffer

Im ersten Durchgang begannen die Sachsen zunächst gut und machten da weiter, wo sie am Freitag angefangen hatten. Denn wieder gingen sie mit einem Überzahltreffer (10. Minute) in Führung. Hannes Albrecht stand perfekt beim Rebound. Die Sachsen waren optisch gut in der Partie, hatten viel Scheibenbesitz und waren dennoch noch einige Male zu unaufmerksam. So gab es durch einen Wechselfehler und einen Schnitzer an der gegnerischen blauen Linie zwei Alleingänge für die Scorpions. Schwache Abschlüsse und ein guter Glatzel verhinderten den Ausgleich.