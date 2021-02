"Große Nummern im kleinen Fußball": Das ist die Top-Elf von Alexandar Gellert

Fußballer kommen und gehen – in dieser Hinsicht sind Profi- und Amateurklubs auf Augenhöhe. Doch einige Akteure hinterlassen Eindruck – sei es durch Qualität auf dem Platz oder ihre Charaktereigenschaften. In der Serie "Große Nummern im kleinen Fußball“" erzählen bekannte Trainer und Spieler von diesen Kickern und nominieren beim SPORTBUZZER ihre Top-Elf.

Anzeige

Dieses Mal an der Reihe ist der 30-jährige Alexandar Gellert, der sich nicht nur beim TSV Pattensen einen Namen gemacht hat. In der Region spielte er zuletzt beim TSV Godshorn, zuvor beim Heeßeler SV. Außerdem trug der Mittelfeldspieler das Trikot des VfV Hildesheim und SV Bavenstedt, in der Jugend war er beim SC Langenhagen, TSV Havelse und VfL Wolfsburg am Ball.