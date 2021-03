"Große Nummern im kleinen Fußball": Das ist die Top-Elf von Andreas Malecha

Fußballer kommen und gehen – in dieser Hinsicht sind Profi- und Amateurklubs auf Augenhöhe. Doch einige Akteure hinterlassen Eindruck – sei es durch Qualität auf dem Platz oder ihre Charaktereigenschaften. In der Serie "Große Nummern im kleinen Fußball“" erzählen bekannte Trainer und Spieler von diesen Kickern und nominieren beim SPORTBUZZER ihre Top-Elf.

Dieses Mal ist Andreas Malecha an der Reihe. Als Stürmer war der ­53-Jährige beim BSV Gleidingen in der Bezirksklasse am Ball, danach kickte er ein Jahr für den SC Harsum in der 4. Liga sowie sechs Jahre für den Landesligisten Germania Grasdorf. Als Trainer coachte Malecha bis 2008 sechs Jahre das Team des BSV Gleidingen.