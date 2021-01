"Große Nummern im kleinen Fußball": Das ist die Top-Elf von Daniel Degner

Daniel Degner, stellvertretender Geschäftsführer von zwei Pflegeheimen in der Region, spielte den größten Teil seiner Karriere beim TSV Havelse. Seit der C-Jugend war er für den Garbsener Klub am Ball, zehn Jahre lang kickte er im Herrenteam des TSV, mit dem ihm auch der Aufstieg in die Regionalliga gelang.

Danach wechselte Degner zum STK Eilvese, mit dem er in die Landesliga aufstieg. Die Zusammenstellung seiner Top-Elf sei ihm nicht leichtgefallen, sagt Degner. „Das war doch schwieriger als angenommen, da ich mit so vielen großartigen Fußballern und Menschen zusammengespielt habe.“