"Große Nummern im kleinen Fußball": Das ist die Top-Elf von Jürgen Stoffregen

Dieses Mal an der Reihe ist der Jürgen Stoffregen, es sei eine "brutal schwere Aufgabe gewesen", sagt der 63-Jährige, der als Spieler ein Jahrzehnt beim TSV Havelse und zwei Jahre im Profibereich von Hannover 96 kickte sowie fast 30 Jahre lang als Trainer an der Seitenlinie stand. Gleichzeitig sei ihm bei der Zusammenstellung aber auch bewusst geworden, "mit wie vielen tollen Fußballern ich zusammengespielt habe und welche herausragenden Spieler ich trainieren durfte. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken und alle, die ich nicht nominiert habe, um Verständnis bitten."

Fußballer kommen und gehen – in dieser Hinsicht sind Profi- und Amateurklubs auf Augenhöhe. Doch einige Akteure hinterlassen Eindruck – sei es durch Qualität auf dem Platz oder ihre Charaktereigenschaften. In der Serie "Große Nummern im kleinen Fußball“" erzählen bekannte Trainer und Spieler von diesen Kickern und nominieren beim SPORT BUZZER ihre Top-Elf.

Stefan Demuth (Tor): "Hatte alles, was ein sehr guter Torwart haben muss. Auf der Linie, im Eins-gegen-eins, in der Strafraumbeherrschung und im Fußballspiel war er herausragend. In der Jugend bei Borussia Dortmund ausgebildet, strahlte er zu dem eine enorme Ruhe aus. Leider hat Stefan aus beruflichen Gründen nur zweieinhalb Jahre beim TSV Havelse gespielt."

Christoph Lange (Abwehr): "War mein Spieler in der A-Jugend von Hannover 96 und beim VfV Hildesheim. Imponierte mit einer Dynamik und dem ausgeprägten Willen, immer das Beste zu geben und gewinnen zu wollen. Enorm laufstark, konnte über 90 Minuten jeden Angriff auf seiner rechten Seite mitgehen."

Peter Anders (Abwehr): "Der Kapitän und mit 496 Einsätzen langjähriger Rekordspieler von Hannover 96 war bei den „Roten“ mein Konkurrent auf der Position des Innenverteidigers. Sein Kopfballspiel und seine Zweikampfstärke waren überragend. Ich habe sehr viel von ihm gelernt und mir so manches abgeschaut. Den Konkurrenzkampf habe ich verloren, aber einen Freund gewonnen. Die Verbindung existiert noch heute."

Per Mertesacker (Abwehr): "Mein Spieler in der A-Jugend von 96. Weltmeister und 104 Länderspiele – was für eine überragende Karriere. Sein Standing als Spieler bei Werder Bremen, Arsenal London und innerhalb der Nationalmannschaft ist Beweis für einen sehr guten Fußballer und eine herausragende Persönlichkeit. So eine Karriere war sicher nicht vorhersehbar, seine Führungsqualitäten und klaren Vorstellungen, was zum Fußballspielen gehört, jedoch schon im A-Jugendbereich erkennbar."