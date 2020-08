"Große Nummern im kleinen Fußball": Das ist die Top-Elf von Karlheinz Harde

Fußballer kommen und gehen – in dieser Hinsicht sind Profivereine und Amateurklubs auf Augenhöhe. Doch einige Akteure hinterlassen Eindruck – sei es durch ihre Qualität auf dem Platz oder ihre Charaktereigenschaften. In der neuen Serie „Große Nummern im kleinen Fußball“ berichten Trainer und Spieler von eben solchen Kickern aus der Region und nennen ihre ganz persönliche Top-Elf. Dieses Mal ist Karlheinz Harde, langjähriger Trainer der Frauen des Mellendorfer TV, an der Reihe.