"Große Nummern im kleinen Fußball": Das ist die Top-Elf von Onur Köse

Fußballer kommen und gehen – in dieser Hinsicht sind Profi- und Amateurklubs auf Augenhöhe. Doch einige Akteure hinterlassen Eindruck – sei es durch Qualität auf dem Platz oder ihre Charaktereigenschaften. In der Serie "Große Nummern im kleinen Fußball“" erzählen bekannte Trainer und Spieler von diesen Kickern und nominieren beim SPORT BUZZER ihre Top-Elf.

Sascha Schneider (Tor): Ein Fels in der Brandung. Er war so verrückt, dass er selbst auf zugefrorenem Aschenplatz von links nach rechts flog. Bei ihm ein Tor zu schießen war fast unmöglich. Ich kannte aber seine schwächere Ecke.

Joe Yankson (Abwehr): Joe wurde als 17-Jähriger aus Ghana von Damla Genc nach Hannover geholt. Ich kann mich noch genau an sein erstes Training im November erinnern. Es waren gefühlt 15 Grad, Joe zog seine Handschuhe aus der Tasche und sagte: „Cold.“ Es gab in der Liga keinen Spieler, der mit seinem Tempo mithalten konnte.

Claus Grezkowiak (Abwehr): Der beste Innenverteidiger, den ich live erlebt habe. Wenn es mal nicht lief, schnappte er sich den Ball und hat einfach selbst ein Tor geschossen. Musste seine Profikarriere leider durch eine unglückliche Verletzung (Zahn vom Gegner im Knie) früh beenden.

Gürman Agac (Abwehr): Gürman galt mit Per Mertesacker als eines der großen 96-Talente. Eine unheimliche Ruhe am Ball und sehr elegant in seinen Handlungen. War als Innenverteidiger torgefährlicher als so mancher Stürmer.