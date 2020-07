"Große Nummern im kleinen Fußball": Das ist die persönliche Top-Elf von Patrick Heldt

Fußballer kommen und gehen – in dieser Hinsicht sind Profivereine und Amateurklubs auf Augenhöhe. Doch einige Akteure hinterlassen Eindruck – sei es durch ihre Qualität auf dem Platz oder ihre Charaktereigenschaften. In der neuen Serie „Große Nummern im kleinen Fußball“ berichten Trainer und Spieler von eben solchen Kickern aus der Region und nennen ihre ganz persönliche Top-Elf. Dieses Mal ist Patrick Heldt, langjähriger Torjäger des FC Lehrte, an der Reihe.

Alexander Homann (Tor): "Einer der umgänglichsten und witzigsten Typen, die ich in meiner Karriere kennengelernt habe. Für jeden Spaß zu haben – und im Tor auch immer da gewesen."

Roy Nischkowsky (Abwehr): "Roy ist in Ramlingen unser Kapitän unter Kurt Becker gewesen. Er hatte vorher schon höher gespielt – und war einer derjenigen, die nach Trainingsschluss auch gerne noch etwas länger da waren."

Mateusz Duraj (Abwehr): "Einer der besten Zweikämpfer überhaupt, hatte immer noch seinen Fuß dazwischen. Im Training habe ich immer gehofft, dass er in meiner Mannschaft ist. Am liebsten würde ich ihn zum TuS holen."

Holger Schwabe (Abwehr): "Kapitän, als ich als A-Junior bei den SCL-Herren angefangen habe. Immer sehr menschlich, hat sich verstärkt um uns junge Spieler gekümmert und uns angeleitet."

Sebastian Ernst (Abwehr): "'Keule', ein sehr guter, enger Freund von mir. Wir telefonieren bestimmt einmal pro Woche. Und da ich ein Supertyp bin, muss er ja auch ein Supertyp sein (lacht)."